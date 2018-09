Au Royaume-Uni, l'espérance de vie... recule par endroits

Une fille née entre 2015 et 2017 peut ainsi espérer vivre 82,9 ans, un chiffre inchangé par rapport à 2014-2016, selon l'ONS. Même chose pour un petit garçon né entre 2015 et 2017, dont l'espérance de vie est évaluée à 79,2 ans. Mais dans certaines régions du Royaume-Uni, l'espérance de vie a légèrement baissé.

C'est le cas en Écosse et au Pays de Galles où elle décline d'un mois pour les hommes comme pour les femmes, tandis qu'en Irlande du Nord ce recul ne concerne que les hommes. Selon l'ONS, ces reculs seraient dus à plusieurs facteurs dont une hausse significative de la mortalité pour la période 2015-2017, la plus forte en pourcentage enregistrée depuis 1968. Elle correspond à un pic de grippe.

L'espérance de vie au Royaume-Uni est en outre plus basse que dans plusieurs pays au niveau de développement comparable, dont la Suisse, la France, l'Italie ou l'Espagne, a souligné l'ONS. Des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, l'Écosse a l'espérance de vie la plus basse pour un enfant né en 2015-2017: 77 ans pour les hommes et 81,1 ans pour les femmes. L'Angleterre a la plus élevée: 79,5 ans pour les hommes et 83,1 ans pour les femmes.