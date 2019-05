Le gouvernement Michel a relevé l'âge légal de la retraite à 67 ans. Pour la N-VA, on devrait encore pouvoir le relever si l'espérance de vie continue d'augmenter. Mais ailleurs en Europe quel est l'âge légal de la retraite? Réponse en une carte interactive.

L'âge légal de la pension dans la plupart des pays de l'OCDE est compris entre 65 et 67 ans. Toutefois, l'âge auquel les travailleurs arrêtent vraiment leurs activités varie beaucoup d'un Etat à l'autre. Les Allemands, les Néerlandais et les Britanniques travaillent par exemple plus longtemps que les Belges, les Français ou les Luxembourgeois. L'âge moyen auquel les hommes cessent de travailler dans l'OCDE est de 65 ans, tandis qu'il s'établit à 63 ans pour les femmes.

...