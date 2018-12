180 migrants secourus par la marine maltaise en méditerranée

La marine maltaise a procédé au sauvetage de 152 migrants sur une embarcation en bois au sud de Malte après avoir sauvé 28 personnes sur un canot à 71 milles au sud-ouest de l'île, selon un communiqué. Tous seront débarqués à Malte dans la soirée de lundi. Elle avait par ailleurs annoncé dimanche soir avoir secouru 69 autres personnes en détresse en mer. Toutefois, quelque 49 migrants récupérés ces derniers jours par deux navires des ONG allemandes Sea-Watch et Sea-Eye attendaient toujours un port pour débarquer.

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a lancé lundi un appel à la communauté internationale pour que soit trouvé en urgence un port pour accueillir ces 49 personnes, parmi lesquelles se trouvent des enfants. "Le temps presse. Pour les prochaines heures il est prévu une mer agitée et il est probable que les conditions à bord des deux navires se détériorent", a indiqué le HCR dans un communiqué.

Le navire Professor Albrecht Penck, de Sea-Eye, compte notamment à son bord 16 hommes, dont le plus jeune a 17 ans et une femme de 24 ans, tous originaires d'Afrique de l'Ouest, secourus samedi au large de la Libye. Quant au Sea-Watch 3, qui bat pavillon néerlandais, il navigue depuis le 22 décembre avec à 32 migrants - dont trois jeunes enfants, trois adolescents non accompagnés et quatre femmes -, originaires du Nigeria, de Libye et de Côte d'Ivoire.

Si l'Italie, Malte, l'Espagne et les Pays-Bas ont refusé d'accueillir les migrants du Sea-Watch 3, plusieurs villes allemandes ont proposé de les prendre en charge. Samedi, un porte-parole du gouvernement a expliqué que l'Allemagne n'acceptait d'accueillir ces migrants qu'en cas de partage avec d'autres pays européens, comme cela s'est déjà produit depuis que l'Italie a officiellement fermé ses ports en juin.

Des négociations sont en cours, en particulier avec les Pays-Bas, et une solution pourrait intervenir dans les prochains jours. Environ 1.300 migrants ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes maltaises ou italiennes, selon l'Organisation mondiale pour les migrations (OIM).