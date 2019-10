Wildlife Photographer of the Year: les plus belles photos animalières 2019 dévoilées

Le jury du Wildlife Photographer of the Year, le célèbre concours de photographie de nature, a dévoilé les photos lauréates de son édition 2019. Cette année, le grand prix est attribué au Chinois Youngqing Bao qui a su capturer à la perfection la confrontation entre un renard et une marmotte.

1 © Ingo Arndt