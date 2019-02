Urgence environnementale: le secteur du commerce de la viande prêt à se remettre en question, mais...

Face à l'urgence environnementale, le secteur du commerce de bétail et de la viande est prêt à se remettre en question et à s'adapter au défi du réchauffement climatique, indique mardi la Fédération nationale du commerce de bétail et de viande (FNCB). L'instance demande néanmoins, "une objectivation scientifique de l'impact CO2 de l'élevage et de l'agriculture" car elle se dit convaincue que "la viande est mise en cause de manière disproportionnée".