Une prime de retour de 5 cents par cannette

"La grosse différence avec une consigne est que le prix de vente de la cannette ne changera pas. La prime récompense, elle, celui qui collectera les canettes", a indiqué le ministre de Environnement, Carlo Di Antonio, lors de la mise en place de la machine.

Le projet vise à récompenser les opérations de nettoyage et à lutter contre les dépôts sauvages. En échange de 100 cannette, le collecteur se verra remettre un bon d'achat de 5 euros valable dans un commerce participant de l'une des communes-pilotes. Les coûts seront pris en charge par l'association BE WAPP (Fost Plus), avec un apport du secteur de l'emballage.

Le système fonctionne sur base d'une inscription auprès de la plate-forme en ligne www.primeretour.be. Il n'est ouvert a priori qu'aux habitants et associations des communes-pilotes, soit Perwez, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Neufchâteau, Bastogne, Donceel, Fexhe-le-Haut-Clocher, La Hulpe, Tubize, Etalle, Meix-devant-Virton, Frameries, Dour, Eghezée, Fernelmont, Bullange, Butgenbach, Chièvres, Frasnes-lez-Anvaing, Anhée, Yvoir, Amay, Nandrin, Courcelles et Les Bons Villers.