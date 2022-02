Un nouveau loup mâle, de lignée italo-alpine, dont les premiers indices de présence datent de juillet 2021 est désormais durablement installé sur le territoire belge, en région germanophone, rapporte Sudinfo jeudi, citant le Réseau Loup du Service public de Wallonie.

La "Zone de Présence Permanente" occupée par les loups de la meute des Hautes Fagnes a été agrandie la semaine passée, passant de 40.000 ha à 60.000 ha. Cette extension permet d'officialiser l'installation d'un nouveau loup mâle, immortalisé par un piège photographique. Il n'a pas encore été baptisé, il porte seulement le nom de GW2391m. Le suivi assidu de cet individu par le Réseau Loup du SPW a permis d'identifier un domaine vital contigu à celui de la meute d'Akéla, le loup des Hautes Fagnes, et situé à cheval sur les territoires wallon et allemand. Une partie des communes de Bullange et de Butgenbach font désormais partie de la "Zone de Présence Permanente" révisée. Dès lors les éleveurs de ces régions pourront désormais bénéficier, tout comme les éleveurs concernés par la meute d'Akéla, de conseils pour la protection de leurs troupeaux, d'une analyse de risque, du prêt de filets électrifiés, de subvention pour des moyens de protection durables et d'une aide bénévole pour l'installation des protections.