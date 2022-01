Le géographe Augustin Berque, dans Entendre la Terre, et le "paysan-chercheur" Yacouba Sawadogo, dans L'Homme qui arrêta le désert, nous invitent à repenser nos manières d'habiter les territoires. Inspirant.

La crise écologique que nous vivons n'est pas seulement d'ordre climatique, elle demande de repenser complètement nos manières d'agir avec l'autre, et, par extension, nos manières d'habiter les territoires", énonce le géo-anthropologue Damien Deville en introduction d'un livre d'entretiens avec Augustin Berque, Entendre la Terre. A l'écoute des milieux humains (1). Le géographe et philosophe français est un interlocuteur privilégié pour réapprendre à habiter les territoires, lui le chantre de la mésologie qui enseigne que "l'être se crée en créant son milieu". S'il est une personnalité qui peut se targuer d'avoir "créé son milieu", c'est bien Yacouba Sawadogo, L'Homme qui arrêta le désert (2), "paysan-chercheur" qui redonna vie à son village de Gourga déserté par ses habitants après la sécheresse de 1980 qui frappa le Burkina Faso. Damien Deville, là aussi, s'est mis à son écoute pour raconter ce deuxième prodige dans les relations entre l'homme et la terre. "C'est en habitant vraiment un lieu qu'on habite vraiment la Terre", rappelle Augustin Berque, qui a beaucoup travaillé au Japon, notamment sur l'île d'Hokkaido. Il y étudia la façon dont la population, s'écartant des recommandations du gouvernement qui l'incitait à y introduire la culture du blé considérée comme plus adaptée sur une terre difficile, réussit tout de même à y faire prospérer une agriculture centrée sur la rizière. Chercher l'interrelation de l'espace physique, de l'espace social et de l'espace mental est la ligne directrice de la mésologie. Avec la métropolisation, l'Occident, entré de plain-pied dans la globalisation, s'est complu dans ce qu'Augustin Berque nomme la "déterrestration". A l'e-présence virtuelle, il oppose l'y-présence, autrement dit, l'exaltation du lieu et du moment. Pour lui, "un habitat idéal, ce serait un habitat durable écologiquement et satisfaisant humainement [...], adapté au milieu qui l'accueille et qu'il contribue à créer". Son propos dans Entendre la Terre est pour le moins inspirant en cette période où l'être humain peine à trouver ses repères. Yacouba Sawadogo, c'est la survie de son habitat qu'il a dû assurer. Ses voisins du village de Gourga, au nord du Burkina Faso, avaient fui devant l'avancée de la sécheresse dans cette région frontalière du Mali. Lui ne renonça pas. Il s'inspira des conseils des anciens et, en recourant à la pratique ancestrale du zaï, qui consiste à creuser manuellement des trous pour y collecter de l'eau et des matières organiques, et en disposant des murets de retenue en pierre, il réussit à faire jaillir du désert une forêt de quarante hectares de feuillus. Les habitants retournèrent au village où ils peuvent désormais bénéficier des vertus des essences médicinales produites par la forêt. L'Homme qui arrêta le désert rend un utile hommage à Yacouba Sawadogo, qui a ainsi offert un modèle de résilience à toute une région. On aurait cependant aimé que le livre écrit par Damien Deville détaille davantage les techniques utilisées et les épreuves rencontrées par le paysan-chercheur (jalousies d'individus malveillants qui ont brûlé à plusieurs reprises sa forêt et menaces des djihadistes qui ensanglantent le pays) et verse moins dans le panégyrique de l'Afrique authentique et la dénonciation de l'Occident forcément maléfique.