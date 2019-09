Un consommateur sur sept (14%) se dit prêt à payer plus pour un moyen de transport qui dégage moins de CO2 que l'avion, même si c'est moins confortable, ressort-il d'un sondage Ipsos commandé par le Forum économique mondial.

Ce sondage a été mené auprès de plus de 19.000 adultes dans 27 pays à travers le monde, dont la Belgique.

Deux fois plus (29%) de répondants seraient prêts à renoncer à l'avion si un autre moyen de transport s'avère aussi confortable et pas plus onéreux. Pour un quart des personnes interrogées (26%), le CO2 n'est pas un critère pris en compte dans leur choix, tandis que 30 autres pour-cent se disent sans opinion.

Les voyageurs les plus réguliers sont les plus enclins à faire confiance aux engagements ou à la capacité des compagnies aériennes de réduire leurs empreintes écologiques, mais ce sont eux aussi qui se montrent les plus ouverts à des modes de transport alternatifs.