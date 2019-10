Le 26 octobre 2019, Boyan Slat, 25 ans, a dévoilé son invention. "The Ocean Cleanup", sa société néerlandaise de défense de l'environnement, a trouvé une solution pour vaincre la pollution dans les cours d'eau: une péniche qui ramasse les déchets plastiques.

La péniche, qui fait 24 mètres de long, possède une barrière sur le côté qui "avale" les déchets et les dirige vers la "gueule" de la barge. Les déchets sont ensuite reversés dans une des six bennes à ordures qu'elle possède. Sa capacité de stockage est de 50 mètres cubes de déchets en plastique. Quand les bennes sont remplies, le système envoie un message aux opérateurs locaux pour que ceux-ci viennent les vider. Une fois que les bennes sont vides, la péniche peut repartir de plus belle.

Cette invention qui fonctionne à l'énergie solaire, peut collecter les déchets 24h/24 et est capable de ramasser jusqu'à 50 tonnes de déchets par jour. Son inventeur explique: "dans de bonnes conditions, nous pensons qu'on pourrait même doubler ce chiffre".

Boyan Slat n'a pas perdu de temps, car deux péniches sont déjà en service: l'une se trouve à Jakarta, en Indonésie, et l'autre en Malaisie. Une troisième est en préparation pour se rendre au Vietnam et celle exposée pour le moment à la presse prendre ensuite le large pour rejoindre la République dominicaine.

Le projet de la société The Ocean Cleanup est de pouvoir nettoyer les 1000 rivières les plus polluées du monde d'ici les 5 prochaines années. Pour rappel, ces rivières contribuent à 80% de la pollution plastique mondiale.

Auteure: Margaux Glamocic