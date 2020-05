Le collège communal de Dinant a appris mercredi, par voie de presse exclusivement, que sa région "pourrait présenter des caractéristiques a priori favorables à l'établissement d'un stockage géologique de déchets nucléaires", selon un rapport de l'ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies). Le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, indique que la Ville rejette tout stockage sur son territoire et regrette un "timing exécrable".

Le collège communal regrette le manque d'information de l'ONDRAF envers les autorités dinantaises ainsi que le timing choisi pour la consultation publique, du 15 avril au 13 juin 2020, soit un délai extrêmement court en pleine période de confinement. "Dans le contexte actuel, le timing est exécrable. La population est déjà inquiète et ils viennent ajouter de l'angoisse. C'est inacceptable. Ces organismes là n'ont aucune considération pour la population", indique Axel Tixhon.

Le Collège communal considère aussi le projet de l'ONDRAF comme totalement imprécis, et estime que le sujet mérite d'être clairement exposé et débattu tant dans les médias qu'au Parlement fédéral. "On ne sait même pas si cela concerne la commune de Dinant, une zone de la région ou l'arrondissement. Il n'y a aucune zone précise. Se pose aussi la question des compétences pour l'enfouissement des déchets dans le sol."

Les différents groupes politiques représentés au sein du collège communal dinantais (cdH, MR, PS et Ecolo) ont d'ores et déjà interrogé leurs députés fédéraux afin de susciter le débat et obtenir davantage d'informations.

La Ville de Dinant va également prendre contact avec le BEP (Bureau Economique de la Province). "C'est l'organisme spécialiste pour ce genre de chose vu les éléments très technique de ce dossier. La Ville de Namur est également concernée. On va donc contacter le BEP pour voir ce qu'ils préconisent et avoir un avis à l'échelle de la Province".

