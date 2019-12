Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont à nouveau atteint un record en 2018, comme l'année précédente, annonçait l'ONU la semaine dernière. Rien n'indique qu'une baisse soit en train de se produire cette année. Pourtant, le sommet de la COP25 sur le climat, qui commence ce lundi à Madrid, ne mettra probablement pas fin au danger du changement climatique.

Rapports alarmants des scientifiques, désobéissance civile de citoyens, défilés de jeunes par millions... Depuis un an, les pays signataires de l'accord de Paris sont la cible d'une pression sans précédent que résume le mot d'ordre de ces deux semaines de réunion: #TimeforAction. "Nous ne pouvons plus remettre à plus tard l'action climatique", a confirmé la ministre espagnole de l'Environnement Teresa Ribera, dont le pays accueille au pied levé la COP25 après le désistement du Chili, qui assure toutefois sa présidence.

...