Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit en Wallonie. Les risques de crue et débordements concernaient principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents.

Dans la botte du Hainaut et la province de Namur, l'Eau d'Heure et l'entièreté du bassin du Viroin sont en phase d'alerte de crue. Des débordements localisés sont déjà observés, alors que d'importantes quantités de pluie sont encore attendues jusqu'à jeudi soir.

La Basse Lesse et ses affluents sont également en phase d'alerte de crue. Des débordements sont constatés en plusieurs endroits et se poursuivront durant la soirée ou au cours de la nuit. Les risques concernent essentiellement les communes de Dinant, Houyet et Rochefort.

🌧 En Belgique, les inondations sont dramatiques à Theux en province de Liège et la pluie continue de tomber. L'alerte rouge est en vigueur. (vidéo Gael Ramirez) pic.twitter.com/Vq4ClV9cAc — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

La situation est similaire pour la Haute Lesse et ses affluents, en province de Luxembourg. Compte tenu des prévisions météorologiques, les seuils d'alerte seront atteints en fin de journée, avec des débordements déjà constatés.

Dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents sont également toutes en phase d'alerte de crue.

Selon les prévisions météorologiques actuelles, la hausse des niveaux d'eau devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures.

L'administration conseille aux riverains de rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques et hydrologiques, ainsi que de suivre les indications de l'administration communale, des services de secours et de police.

Déclenchement de la phase provinciale de crise en province de Liège

La Gouverneure f.f., Catherine Delcourt, a décidé d'activer une phase provinciale de gestion de crise, indique mercredi son porte-parole dans un communiqué.

Elle a réuni dès ce mardi matin les différentes disciplines de secours et d'intervention afin de faire le point sur les dégâts constatés, les besoins actuels et futurs, l'évolution de la situation météorologique et les lieux les plus impactés par les pluies.

"Actuellement, ce sont les communes de Jalhay, Spa et Theux qui connaissent les plus grandes difficultés. Les centres de Spa et de Theux sont sous-eau", détaille le porte-parole qui insiste sur le fait qu'il est vivement déconseillé de s'y rendre.

🌧 Des inondations touchent Spa en Belgique et des quantités de pluie spectaculaires sont encore attendues ! La province de Liège a été placée en alerte ROUGE ! 🔴 (via @InfoMeteoBel) pic.twitter.com/ibnAWKsu8x — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

"Il est par ailleurs vivement recommandé aux habitants concernés de ne pas sortir de chez eux par eux-mêmes, mais seulement sur demande et en suivant les recommandations des pompiers", insiste la Province.

La commune de Spa indique mercredi sur son site internet que le centre de la ville d'eau est privé d'électricité en raison des inondations.

"Vu la situation, nous ne pouvons pas le relancer actuellement. Nous sommes donc injoignables par mail et par téléphone. Les services sont également fermés".

D'autres communes sont également impactées, comme Esneux, Ferrières, Raeren ou encore Trooz. En outre, les nationales suivantes sont fermées à la circulation: la N30 entre Aywaille et Harzé et N633 entre Aywaille et Trois-Ponts, la N673 entre Fond de Foret et Noirimont, la N61 entre l'avenue des Thermes et Fond de Cris, la N621 entre la rue de Romsée et la limite avec la commune de Trooz.

De manière plus générale, les autorités conseillent de suivre attentivement les recommandations habituelles en cas d'inondations. Il faut contacter le 1722 pour signaler l'inondation ou le 112 si une vie humaine est en danger.

Il est par ailleurs demandé aux citoyens de limiter leurs déplacements et d'éviter les zones dangereuses.

La Province donne aussi des conseils pratiques comme entre autres de fermer les robinets de gaz, eau et électricité, de placer les meubles à hauteur sûre, de veiller a ce que les objets placés au jardin ne puissent pas être emportés ou encore de prendre des photos des espaces inondés.

