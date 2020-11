Rénovation énergétique: plus de 150 milliards d'euros nécessaires en Wallonie d'ici 2050

Le besoin d'investissement total pour la rénovation énergétique des bâtiments en Wallonie sur la période 2020-2050 a été réévalué à 120 milliards d'euros pour les logements et entre 34 et 57 milliards pour les bâtiments non résidentiels, a indiqué jeudi le gouvernement wallon.