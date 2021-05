Les Pays-Bas viennent de créer une Banque nationale des ponts afin de réutiliser les structures pour une question de charge de trafic.

En mars dernier, les Pays-Bas ont annoncé la création d'une Banque nationale des ponts visant, notamment, à réutiliser ailleurs des structures démantelées pour une question de charge de trafic. Une idée transposable en Wallonie, questionne la députée MR Françoise Mathieu? "La toute grande majorité des ponts qui sont remplacés dans notre région le sont pour des raisons de vétusté, répond le ministre wallon du Climat et de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). Il ne serait donc pas pertinent de les réutiliser ailleurs." Autre problème: la plupart des ponts wallons sont en béton, et non en métal, plus facile à transporter.