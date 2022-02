Le mois de janvier 2022 a connu, en général, des températures supérieures à la moyenne dans toute l'Europe, selon un rapport publié lundi du Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S). Des températures plus élevées que la moyenne calculée entre 1991 te 2020 ont notamment été enregistrées en Allemagne, en Europe de l'Est, en Scandinavie, dans le nord du Royaume-Uni et en Irlande. À l'échelle mondiale, il s'agit du sixième mois de janvier le plus chaud enregistré depuis le début des relevés.

Globalement, janvier 2022 a été 0,28°C plus chaud que la moyenne de la période 1991-2020. La péninsule du Kamchatka, en extrême-orient russe, ou l'ouest du Groenland et certaines parties de l'Antarctique ont également enregistré des températures supérieures à la moyenne.

À l'inverse, des températures plus basses que la moyenne ont été rapportées dans le sud de l'Europe, en France, en Espagne, en Grèce et en Turquie. Les météorologues ont établi le même constat dans d'autres régions du globe comme en Afrique du Nord, au Canada et en Inde.

En Belgique, la température moyenne à Uccle pour le mois de janvier a été supérieure à la normale, avec 4,3°C alors que la normale s'établit à 3,7°C, indiquait début février l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel.

Le Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S), mis en oeuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques, publie des bulletins climatiques mensuels rendant compte des changements observés dans la température de l'air à la surface de la terre, la couverture de glace de mer et les variables hydrologiques. Tous les résultats rapportés sont basés sur des analyses informatiques utilisant des milliards de mesures provenant de satellites, de bateaux, d'avions et de stations météorologiques situés dans le monde entier.

