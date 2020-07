Les montagnes de vêtements jetées chaque année à cause de la surproduction des grandes chaines de fast fashion ont un impact énorme sur l'environnement. La mode est en effet responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre.

Selon les recherches menées par la sociologue Sophie Woodward, de l'université de Manchester, en moyenne 12% des vêtements dans les garde-robes des femmes pourraient être considérés comme "inutilisés".

Mais que faire de ces vêtements qui ne nous servent pas ? Environ 85 % de tous les textiles jetés aux États-Unis - soit quelque 13 millions de tonnes en 2017 - sont soit mis en décharge soit brûlés. On estime que l'Américain moyen jette environ 37 kg de vêtements chaque année. Et dans le monde, on estime à 92 millions de tonnes les déchets textiles produits chaque année et l'équivalent d'un camion poubelle rempli de vêtements finit dans les décharges chaque seconde. D'ici 2030, on s'attend à ce que l'ensemble de la population se débarrasse de plus de 134 millions de tonnes de textiles par an."Le système actuel de la mode utilise de grands volumes de ressources non renouvelables, dont le pétrole, extraites pour produire des vêtements qui ne sont souvent utilisés que pendant une courte période, après quoi les matériaux sont en grande partie perdus pour être mis en décharge ou incinérés", explique Chetna Prajapati, qui étudie les moyens de fabriquer des textiles durables à l'université de Loughborough au Royaume-Uni, interrogée par la BBC."Ce système exerce une pression sur des ressources précieuses telles que l'eau, pollue l'environnement et dégrade les écosystèmes, en plus de créer des impacts sociétaux à l'échelle mondiale".Un cinquième des eaux polluéesL'industrie de la mode est responsable de 10 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre, la production textile à elle seule étant estimée à 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère chaque année. De grandes quantités d'eau sont également nécessaires pour produire les vêtements et l'industrie de la mode est responsable de 20 % des eaux usées mondiales. Dans le même temps, nous achetons plus de vêtements que jamais - le consommateur moyen achète aujourd'hui 60 % de vêtements en plus qu'il y a 15 ans. Au niveau mondial, environ 56 millions de tonnes de vêtements sont achetées chaque année, et ce chiffre devrait passer à 93 millions de tonnes d'ici 2030 et à 160 millions de tonnes d'ici 2050.Si la plupart des vêtements achetés avec soin durent de nombreuses années, l'évolution de la mode fait que leur durée de vie est artificiellement raccourcie par l'évolution des goûts des consommateurs. Les chiffres de l'industrie suggèrent que les vêtements modernes auront une durée de vie de 2 à 10 ans - les sous-vêtements et les t-shirts ne durent qu'un à deux ans, tandis que les costumes et les manteaux durent environ quatre à six ans.Le recyclage de nos vêtements pourrait enrayer le fléau ? Actuellement, seuls 13,6 % des vêtements et des chaussures jetés aux États-Unis sont recyclés, alors que l'Américain moyen jette 37 kg de vêtements chaque année. Au niveau mondial, seuls 12 % des matériaux utilisés pour les vêtements sont recyclés. Si l'on compare ce chiffre à celui du papier, du verre et des bouteilles en plastique PET, dont les taux de recyclage sont respectivement de 66 %, 27 % et 29 % aux États-Unis, il est clair que les vêtements sont à la traîne.Une grande partie du problème provient de la composition de nos vêtements. Les tissus que nous recouvrons sont des combinaisons complexes de fibres, d'accessoires et de dispositifs. Ils sont fabriqués à partir de mélanges problématiques de fils naturels, de filaments artificiels, de plastiques et de métaux."Par exemple, un t-shirt 100% coton contient de nombreux autres composants tels que des étiquettes et des fils à coudre qui sont généralement fabriqués à partir d'un autre matériau comme le polyester", explique M. Prajapati. "De même, une paire de jeans typique est fabriquée à partir de fil de coton qui est généralement mélangé à de l'élasthanne, et d'autres composants tels que des fermetures éclair et des boutons et du fil à coudre en polyester, et teintée à l'aide d'une gamme de colorants".Ils sont donc difficiles à séparer pour pouvoir être recyclés efficacement. Le tri manuel des textiles en différentes fibres et différents types de matériaux demande beaucoup de travail, est lent et nécessite une main-d'oeuvre qualifiée. Actuellement, cependant, très peu de vêtements envoyés au recyclage sont réellement transformés en vêtements neufs - un processus connu sous le nom de recyclage "de matière à matière". Les vieux pulls en laine, par exemple, peuvent être transformés en tapis, le cachemire peut être recyclé en costumes. Mais en 2015, moins de 1 % des vêtements usagés étaient recyclés de cette manière.Bien sûr, il existe un marché florissant de vêtements d'occasion vendus en ligne, mais la façon la plus populaire de se débarrasser des vieux vêtements est peut-être de les donner pour qu'ils soient réutilisés dans des boutiques de charité. Cependant, les dons de vêtements sont de plus en plus utilisés comme un moyen de se débarrasser du problème des déchets textiles. Dans l'usine de tri et de recyclage de vêtements Wastesaver d'Oxfam à Batley, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, 80 tonnes de vieux vêtements passent par l'usine chaque semaine. Lorraine Needham Reid, directrice d'Oxfam Wastesaver, travaille à l'usine depuis plus de dix ans. Au cours de cette période, elle a cependant constaté une réelle baisse de la qualité des vêtements qui leur parviennent, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés pour leur fabrication.De nos jours, la plupart des vêtements qui parviennent à Wastesaver ne seront plus jamais portés. Plus d'un tiers - 35 % des vêtements - sont vendus aux partenaires d'Oxfam au Sénégal. Entre 1 et 3 % retournent dans les magasins d'Oxfam au Royaume-Uni pour être revendus.La majorité est envoyée au recyclage d'une manière ou d'une autre, mais environ six tonnes de vêtements sont de si mauvaise qualité qu'ils sont simplement déchirés pour être utilisés comme vêtements de nettoyage industriel et comme rembourrage pour les matelas ou les sièges de voiture.Les technologies de recyclage des fibres existent, mais elles ne sont utilisées qu'à petite échelle. En général, les techniques peuvent être séparées en recyclage mécanique et chimique."Les mélanges sont plus adaptés au recyclage mécanique des fibres, où les tissus sont déchiquetés et tirés pour les transformer en fibres de plus courte longueur", explique M. Prajapati. Des fibres plus courtes produisent des tissus de moindre qualité et moins résistants, de sorte que les résultats de ce type de recyclage ne peuvent pas être utilisés pour les vêtements. Au lieu de cela, ils tendent à être "recyclés" pour produire d'autres matériaux en fibres composites tels que des isolants thermiques ou des tapis destinés à l'industrie du bâtiment. Certains chercheurs ont trouvé des moyens de créer une isolation acoustique à partir de vieilles fibres textiles.Le recyclage chimique des fibres pour les tissus contenant de grandes quantités d'un type de fibre, par exemple le polyester et le nylon, est bien établi, explique M. Prajapati. "Cependant, ils consistent en de multiples processus et en des produits chimiques supplémentaires, ce qui rend le processus et le fil ou le tissu qui en résulte coûteux", dit-elle.À plus petite échelle, on a réussi à séparer efficacement les mélanges naturels et synthétiques et à capturer les deux types de fibres, sans perdre aucune des deux fibres au cours du processus. Un groupe de chercheurs dirigé par Carol Lin, ingénieur chimiste à la City University de Hong Kong, a mis au point une technique permettant de recycler les tissus fabriqués à partir de mélanges de coton et de polyester en les nourrissant de champignons. Depuis, Lin et son équipe ont affiné le processus afin qu'il puisse être réalisé à plus grande échelle en utilisant des enzymes de cellulose produites industriellement, et ont travaillé avec le détaillant de vêtements H&M pour examiner l'impact que ce processus de recyclage pourrait avoir sur ses déchets textiles.Les chercheurs autrichiens ont également développé des techniques utilisant des enzymes qui leur permettent de transformer de vieux vêtements en laine en un matériau pouvant être utilisé comme résine ou adhésif.Mais si nous espérons un jour rendre nos vêtements durables, il faudra apporter des changements plus fondamentaux à l'industrie de l'habillement. Les tissus, les fibres et les vêtements devront être conçus de manière à être plus faciles à récupérer et à recycler."Le recyclage doit être intégré dans le système actuel pour le rendre plus circulaire", explique M. Prajapati. "Par conséquent, la façon dont nous concevons les vêtements doit changer, elle doit faciliter le recyclage".Une option consiste à créer de nouveaux types de matériaux, provenant de différentes sources, qui n'auront pas le même impact sur l'environnement ou seront plus faciles à recycler. Certains envisagent même de transformer d'autres types de déchets - comme le lait - en vêtements.Lorsque le lait devient aigre, il se sépare en petit-lait et en flocons de protéines. Lorsque vous enlevez le petit-lait, il vous reste une sorte de fromage blanc."Ce fromage blanc est mis dans une machine qui fonctionne comme une machine à nouilles", explique Anke Domaske, fondatrice de QMilk, une entreprise qui a développé de nouveaux types de fibres biodégradables à Hemmingen, en Allemagne. "Avec de l'eau, vous créez une pâte. A la fin, il y a une filière avec des trous si fins que vous ne vous retrouvez pas avec des nouilles, mais des fibres fines qui sont plus fines que des cheveux".Ces fibres deviennent des fils qui, selon l'entreprise, ont une texture semblable à celle de la soie. Ces fils peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer du jersey ou des tissus, ou d'autres textiles comme le feutre. Et surtout, lorsqu'un vêtement est fabriqué entièrement à partir de fibres de lait QMilk, il peut tout simplement être composté à la maison, explique M. Domaske.Après avoir travaillé pendant des années dans une entreprise de design en Allemagne, Renana Krebs a vu en coulisses à quel point l'industrie du textile et de l'habillement est dommageable pour l'environnement. Elle s'est juré de faire quelque chose pour y remédier et, en 2016, elle a créé Algalife, qui fabrique des fibres et des teintures à partir d'algues.Les algues sont déjà largement utilisées dans l'industrie de la beauté, dans certains aliments et elles servent à fabriquer des biocarburants. "Après avoir découvert toutes ces industries et les avantages que nous tirons des algues, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas le faire pour les textiles", explique Mme Krebs.L'un des avantages est que les algues sont récoltées dans un système fermé, ce qui signifie qu'aucune eau douce n'est utilisée dans le processus. Les algues n'ont besoin que d'eau et de soleil pour se développer. En extrayant des colorants naturels de différents types d'algues, Mme Krebs et son équipe ont pu les combiner avec des enzymes et des agents fixateurs - qui aident à lier le pigment à un tissu - provenant de sources synthétiques et naturelles.Ils ont également réussi à produire des fibres qui peuvent être transformées en fils en purifiant les protéines des algues ou même en les utilisant pour produire une bio-huile qui peut être transformée en fibres bioplastiques.Prajapati a également travaillé avec des collègues de l'université De Montfort pour produire des enzymes qui pourraient potentiellement rendre le processus de teinture des vêtements plus durable.Actuellement, la plupart des textiles sont colorés à l'aide de colorants synthétiques, qui sont des dérivés du pétrole, et selon des procédés complexes. Ces processus peuvent nécessiter des températures allant jusqu'à 100°C pour le coton, le nylon et la laine, mais plus élevées pour le polyester et les autres fibres synthétiques.Prajapati et ses collègues ont donc développé des procédés qui utilisent des enzymes afin que les teintures textiles et les motifs des tissus puissent être réalisés à 50 °C, à la pression atmosphérique et dans des conditions de pH à peu près neutres sans l'utilisation de produits chimiques supplémentaires."Les principaux avantages par rapport aux méthodes conventionnelles sont la simplification du traitement des textiles, l'élimination des colorants préfabriqués et la possibilité d'obtenir plusieurs couleurs par simple modification des conditions de traitement", dit-elle.Les pigments fabriqués par Algalife présentent des avantages similaires, en plus de l'avantage supplémentaire d'être créés à partir de sources renouvelables, explique Mme Krebs. Vous pouvez même boire le colorant qu'ils produisent, dit-elle. Algalife travaille actuellement avec une grande marque de mode au détail et espère avoir des vêtements fabriqués à partir d'algues dans les magasins d'ici 2021.D'autres grandes marques de l'industrie de la mode commencent à s'intéresser à la demande de pratiques plus durables. Des entreprises comme Adidas, qui a récemment annoncé une gamme de baskets fabriquées à partir de plastique océanique. Le détaillant Zara a également annoncé en 2019 qu'il n'utiliserait plus que des matériaux durables d'ici 2025."L'utilisation de matériaux recyclés offre la possibilité de réduire considérablement les apports de ressources non renouvelables et les impacts négatifs de l'industrie, comme les émissions de CO2, l'utilisation de l'eau et des produits chimiques", explique M. Prajapati.Mais certains sont sceptiques quant à l'engagement de certaines grandes marques en faveur du développement durable, les accusant de "greenwashing", ce que les entreprises nient. Zara a été l'un des inventeurs originaux du système de la mode rapide tel que nous le connaissons, affirme Clare Press, rédactrice en chef de la rubrique "durabilité" du Vogue australien et auteur du livre "Wardrobe Crisis". "Ne prétendons pas que les gens achètent chez Zara des objets de famille à transmettre aux générations suivantes", dit-elle. "Au cours des 20 dernières années, le système de la mode a complètement changé, s'éloignant des chutes saisonnières pour s'orienter vers la satisfaction quasi instantanée. Attendre six mois pour un look de défilé semble fou pour une nouvelle génération de fans de mode élevés sur Instagram.Ainsi, si le recyclage et des tissus plus durables constituent une partie essentielle de la solution, les consommateurs devront eux aussi changer de comportement si nous espérons réduire l'impact de l'industrie de la mode sur notre planète.