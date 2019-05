L'INA diffuse sur son site une vidéo d'archive sur la petite histoire des bouteilles en verre consigné qui font leur grand retour à l'heure du zéro déchet.

A l'heure du zéro déchet, le verre consigné fait son grand retour dans de nombreux ménages qui désirent réduire leur utilisation de plastique. Très courante dans les années 50 et 60, la bouteille en verre consigné pouvait être utilisée jusqu'à 40 fois. Elle a été abandonnée progressivement avec nos nouvelles habitudes de consommation et sous la pression de la grande distribution. En 1999, la consigné est même officiellement abandonnée, au profit de l'emballage à usage unique. Si le verre non consigné peut aussi être recyclé afin d'être transformé en une nouvelle bouteille, le procédé est toutefois 15 fois plus énergivore que celui de la consigne. L'INA, l'Institut national de l'audiovisuel diffuse sur son site une vidéo d'archive sur la petite histoire des bouteilles en verre consigné.