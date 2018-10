Pollution carbone : des activistes belges iront bloquer une mine allemande samedi

Quelque 150 protestataires belges accompagneront samedi les activistes du mouvement anti-charbon allemand "Ende Gelände" (Pas plus loin, ndlr.) et prendront part à l'action de blocage de la mine de Hambach située en Rhénanie, dans l'ouest du pays. "Le réchauffement climatique n'a pas de frontière et cette mine de lignite est l'un des plus gros émetteurs de dioxyde de carbone en Europe", affirme le groupement.