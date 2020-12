Plus de 60.000 koalas font partie des animaux qui ont été frappés par les feux de forêt dévastateurs durant l'été austral 2019-2020 en Australie, selon un rapport publié lundi.

Le rapport final sur l'impact de ces "bush fires" à l'initiative de la branche australienne de l'ONG World Wide Fund (WWF) pointe que pas moins de 3 milliards d'animaux étaient sur la trajectoire des ces incendies qui ont brûlé pas moins de 19 million d'hectares de terrain au sud et à l'est de l'île-continent.

Les populations de koalas dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland étaient déjà en rapide déclin avant cette catastrophe naturelle.

Les feux ont été ravageurs aussi pour d'autres espèces natives d'Australie qui ont souffert de décès, blessures, traumatismes, inhalations de fumée et pertes d'habitat.

Le rapport met en lumière que 143 millions de mammifères, 2.46 milliards de reptiles, 181 millions d'oiseaux et 51 millions de batraciens ont été affectés par les incendies.

Ces chiffres restent inchangés par rapport à la première étude intermédiaire publiée en juillet.

Le PDG de WWF-Australie, Dermot O'Gorman, a annoncé que son organisation met en place un plan pour "régénérer" la vie sauvage en Australie, qui inclut "une vision ambitieuse de doubler le nombre de koalas à l'est de l'Australie d'ici 2050". Il est que le nombre de koalas touchés par ces incendies est "profondément perturbant" pour une espèce déjà en danger.

"WWF est déterminé à aider à restaurer la vie sauvage et l'habitat, redonner vie aux communautés impactées par les feux de brousse, booster l'agriculture durable", selon M. O'Gorman.

Sous le projet "Koalas Forever", WWF-Australie va tenter de créer des corridors pour les koalas à l'aide de drones et d'encourager les propriétaires terriens à créer des espaces sûrs pour les koalas.

Le rapport final sur l'impact de ces "bush fires" à l'initiative de la branche australienne de l'ONG World Wide Fund (WWF) pointe que pas moins de 3 milliards d'animaux étaient sur la trajectoire des ces incendies qui ont brûlé pas moins de 19 million d'hectares de terrain au sud et à l'est de l'île-continent. Les populations de koalas dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland étaient déjà en rapide déclin avant cette catastrophe naturelle. Les feux ont été ravageurs aussi pour d'autres espèces natives d'Australie qui ont souffert de décès, blessures, traumatismes, inhalations de fumée et pertes d'habitat. Le rapport met en lumière que 143 millions de mammifères, 2.46 milliards de reptiles, 181 millions d'oiseaux et 51 millions de batraciens ont été affectés par les incendies. Ces chiffres restent inchangés par rapport à la première étude intermédiaire publiée en juillet. Le PDG de WWF-Australie, Dermot O'Gorman, a annoncé que son organisation met en place un plan pour "régénérer" la vie sauvage en Australie, qui inclut "une vision ambitieuse de doubler le nombre de koalas à l'est de l'Australie d'ici 2050". Il est que le nombre de koalas touchés par ces incendies est "profondément perturbant" pour une espèce déjà en danger. "WWF est déterminé à aider à restaurer la vie sauvage et l'habitat, redonner vie aux communautés impactées par les feux de brousse, booster l'agriculture durable", selon M. O'Gorman. Sous le projet "Koalas Forever", WWF-Australie va tenter de créer des corridors pour les koalas à l'aide de drones et d'encourager les propriétaires terriens à créer des espaces sûrs pour les koalas.