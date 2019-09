Plus de 220.000 réfrigérateurs et congélateurs par an ne sont pas recyclés convenablement

Chaque année, plus de 220.000 réfrigérateurs et congélateurs n'arrivent pas dans un centre de traitement agréé, selon une enquête menée par Recupel. Les objets disparus sont à l'origine d'émissions de C02 équivalant à environ 42.000 tours de la Terre avec un véhicule diesel, illustre l'ASBL chargée de la collecte et du traitement des appareils électr(on)iques et des ampoules usagés.