La pénurie de matières premières a provoqué une augmentation des prix de nombreux biens de consommation. Leur évolution, par rapport à mars 2020, peut aller jusqu'à plus de 300%.

L'économie mondiale fait face à une pénurie de matières premières. Tous les secteurs, ou presque, sont affectés. Avec des conséquences sur les prix de vos biens de consommations.

Le secteur de la construction est l'un des plus touchés. Le bois a flambé à 600 dollars le mètre cube voici quelques mois, avant de fléchir. Il continue cependant de souffrir de problèmes d'approvisionnement. L' acier, affiché à 500 euros la tonne avant la Covid, a bondi à 1 900 euros aujourd'hui. Le cuivre, utilisé pour les câbles électriques, a vu son prix doubler. La tonne d'aluminium, utilisé entre autres dans la fabrication des châssis, coûte 900 dollars plus cher. Presque la totalité des matériaux de construction sont affectés.

Le secteur automobile ainsi que la filière technologique et informatique ne sont pas non plus épargnés. Avec quelles conséquences? Dans notre infographie, découvrez comment les prix de certains bien que vous consommez tous les jours a évolué.

