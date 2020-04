Le but de la journée de la Terre, qui se déroule le 22 avril, est de conscientiser la population à la défense et à la protection de l'environnement. L'association " Let's Do It World " profite de cette journée pour organiser le "Digital Cleanup Day" afin d'inciter les citoyens à nettoyer leurs appareils dans le but de réduire leur empreinte carbone.

Let's Do It World est une ONG qui réunit plus de 150 pays. Depuis le 15 septembre 2018, elle organise chaque année le World Cleanup Day afin de dépolluer nos environnements. Pandémie oblige, un tiers de la population mondiale est aujourd'hui confinée. C'est pour cela que cette année, l'ONG propose de nettoyer nos smartphones et ordinateurs afin de réduire leur empreinte carbone.

Alors, comment procéder ?

Nettoyer son smartphone

Vous pouvez commencer par supprimer toutes les applications que vous n'avez pas utilisées depuis un certain temps et celles que vous n'utiliserez probablement plus jamais. Vos applications, même inactives, peuvent toujours utiliser des données. Triez aussi vos photos en supprimant les doublons et les ratés. Si vous le pouvez, désactivez le maximum de notifications push, elles consomment beaucoup de données.

Pour désactiver les notifications push : sous Android, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis dans l'onglet application. Choisissez une application, allez dans l'onglet notification et supprimez celles dont vous ne voulez plus. Il est parfois possible d'effectuer ces réglages directement dans l'application. Sous iOS, allez dans réglages, centre de notification, choisissez une application et décidez du style d'alerte que vous souhaitez. Comme chez Android, il est parfois possible d'effectuer ces réglages directement depuis l'application.

Nettoyer son PC

Même chose, supprimez vos doublons, les fichiers et les applications inutiles. Comme sur votre smartphone, essayez de trier vos photos et vidéos. N'hésitez pas à utiliser le logiciel CCleaner qui pourra faire un bon nettoyage de printemps à votre place.

Nettoyer sa boîte mail

Filtrez vos mails chronologiquement et commencez par supprimer les plus anciens. Sélectionnez les longues conversations, choisissez la plus récente et supprimez tout le reste. Recherchez des noms, adresses et mots communs pour regrouper les courriels similaires afin de les traiter en masse. Vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire Cleanfox pour vous simplifier le travail avec les newsletters et courriers indésirables

Prendre de nouvelles dispositions.

Une fois tout ce nettoyage effectué, essayez de garder à l'esprit tout ce que vous avez supprimé pour ne plus agglutiner autant de contenus à l'avenir. Essayez de ne pas vous éparpiller et de conserver les fichiers à un seul endroit. Limitez aussi au maximum l'envoi d'e-mails.

