54 %. En Europe, pratiquement aucun autre pays ne recycle mieux ses déchets que la Belgique. Mais il reste tout de même 46 % d'ordures qui, pour la plupart, partent en fumée. Technologiquement, quasiment tout est recyclable. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Des filières et des usines, parfois. Ou des solutions économiquement viables. Mais, parfois, une revalorisation se révèle une moins bonne idée que l'incinération...

Une belle ordure, celle-là. Propager des cancers ne lui suffit pas. Elle métastase aussi le sol. Oh, elle est bien emballée, dans des caissons hermétiques, et tout ça. Mais l'amiante reste quand même ensevelie, dans des centres d'enfouissement technique. Le seul moyen de s'en débarrasser, au moins visuellement... Certains de nos encombrants - ceux qu'on ne parvient pas à brûler - finissent, eux aussi, six pieds sous terre. Comme les " déchets ultimes ", ces boueux résidus d'incinération. Enterrés. Destination finale d'1,2 % de notre masse de crasses. Mais 1,2 % de près de 2,5 millions de tonnes (wallonnes et bruxelloises confondues), ça pèse tout de même 30 000 tonnes.

...