Dirk Draulans, biologiste et journaliste au Knack, recommande de ne pas manquer l'essence des messages concernant les incendies dans la forêt amazonienne. L'essentiel, c'est que c'est un désastre.

La forêt amazonienne brûle. Et elle brûle plus gravement que ces dernières années. C'est une catastrophe. Mais la résistance à l'utilisation du qualificatif "catastrophe" s'accroît. Il y a une horde de gens qui profitent de l'incendie de la forêt amazonienne. Et les tactiques classiques de lobbying viennent désormais semer le doute. Oui, c'est idiot que de vieilles photos de forêt tropicale en flammes aient commencé à circuler, d'autant plus qu'il y a déjà de nouvelles photos, même depuis l'espace, qui illustrent à quel point ce qui se passe en ce moment est grave.

