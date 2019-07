Une climatisation excessive est souvent utilisée pour limiter l'effet de serre ressenti dans ces immenses boites de verre. Mais le refroidissement du bâtiment à un coût, tant financier qu'environnemental, puisqu'il augmente les émissions de carbone.

Nombreux architectes et ingénieurs estiment qu'il est grand temps d'interdire la construction de gratte-ciel entièrement en verre, notamment à cause de la difficulté et du coût que représente leur refroidissement, rapportent nos confrères du Guardian. "Construire une serre en période de réchauffement climatique est la chose la plus étrange à faire ", déclare au journal Simon Sturgis, un conseiller du gouvernement britannique et directeur de la Royal Institute of British Architects.

...