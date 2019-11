Les abeilles ont de véritables talents cachés qui leur sont bien utiles. Des chercheurs américains ont découvert qu'elles étaient capables de nager plusieurs minutes afin d'atteindre le rebord d'une étendue d'eau où elles sont tombées.

Des chercheurs du California Institute of Technology (États-Unis) ont essayé de comprendre les mouvements d'une abeille tombée dans l'eau. Leurs résultats agrémentés de photos ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, rapporte le site Sciences et Avenir.

...