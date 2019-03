Les 10 aliments les plus gourmands en eau (en images)

Aujourd'hui dans le monde, 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable chez eux. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le site Statista a recensé les dix aliments qui nécessitent les plus grandes quantités d'eau pour leur production et leur transformation. Si l'on sait que la production de la viande est peu écologique à ce niveau-là, on le sait beaucoup moins pour la production du chocolat et du café.