L'A68, un colosse qui s'est détaché de l'Antarctique en 2017, a tellement avancé vers le nord qu'il se trouve maintenant à la limite de la mer.

Lorsqu'il s'est détaché, l'iceberg avait une superficie de près de 6 000 km2 (environ 1/5e de la Belgique) et n'a perdu que très peu de sa masse depuis deux ans et demi.

Mais les scientifiques affirment que l'A68 aura du mal à demeurer intact lorsqu'il atteindra les eaux plus agitées de l'océan Austral. "Avec un rapport épaisseur/longueur proche de cinq feuilles de format A4, je suis étonné que les vagues de l'océan n'aient pas déjà fait des glaçons avec l'A68", a déclaré à la BBC le professeur Adrian Luckman de l'université de Swansea, au Royaume-Uni. "S'il survit aussi longtemps en un seul morceau lorsqu'il sera en mer, je serai très surpris", a-t-il déclaré.

L'A68 s'est détaché de la plate-forme glaciaire Larsen C en juillet 2017. Pendant un an, il a à peine bougé, sa quille s'étant apparemment échouée sur le fond de la mer.

Mais les vents et les courants dominants ont fini par le pousser vers le nord, le long de la côte orientale de la péninsule Antarctique, et pendant cette saison estivale, sa dérive a connu une accélération rapide.

L'iceberg, qui se trouve actuellement à 63 degrés de latitude sud, suit une trajectoire très prévisible.

Lorsqu'il surgira au-dessus de la pointe de la péninsule, l'énorme bloc devrait être balayé vers le nord en direction de l'Atlantique - une trajectoire que les chercheurs appellent "l'allée des icebergs".

Nombre des plus grands icebergs de l'Antarctique atteignent même le territoire britannique d'outre-mer de la Géorgie du Sud, à environ 54 degrés de latitude sud.

Le plus grand iceberg jamais enregistré à l'époque moderne est le bloc de 11 000 km2 appelé B15, qui s'est détaché de la plate-forme glaciaire de Ross en 2000.

L'un de ses derniers vestiges, qui ne mesure plus que 200 km2, se trouve à mi-chemin des îles Sandwich du Sud, à l'est de la Géorgie du Sud.

Un risque pour la navigation

Des objets de cette taille doivent être constamment surveillés, car ils présentent un risque pour la navigation. Pour cela, les images satellites sont d'un grand secours.

Tout en gardant un oeil sur l'A68, les scientifiques surveillent également deux autres icebergs qui vont bientôt naître.

L'un d'eux est sur le point de se détacher du front du glacier de Pine Island, dans l'ouest de l'Antarctique. Il fera un peu plus de 300 km2, mais le bloc est déjà rongé par de nombreuses fissures. "Je m'attends à ce que le nouvel iceberg se brise en plusieurs morceaux peu après sa naissance", a déclaré le professeur Luckman.

L'autre grand iceberg imminent se forme dans l'est de l'Antarctique, au bord de la plate-forme glaciaire de Brunt. Il devrait faire environ 1 500 km2, soit à peu près la superficie du Grand Londres.

