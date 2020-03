Le plan loup promis par la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) après la disparition de la louve Naya dans le Limbourg, sera présenté "très prochainement" aux secteurs concernés et devrait en tout état de cause être finalisé avant l'été. Il s'attachera tant à la protection de l'espèce qu'aux mesures nécessaires afin d'assurer sa coexistence avec les acteurs de terrain, a indiqué la ministre, mardi, en commission du parlement wallon.

Le budget pour la première année de ce plan doit encore être affiné. Il dépendra du nombre de meutes installées au sud du pays, a précisé Céline Tellier. En janvier, un 6e loup - un mâle - a été détecté à Malmedy. A l'heure actuelle, 2 loups semblent s'être établis en Wallonie, les 4 autres étant en transit, a-t-elle ajouté. Le plan comprendra notamment des mesures de protection et de suivi de l'espèce. Il s'attachera également à la question de l'indemnisation des dégâts éventuels, avec un assouplissement des conditions d'accès à ces indemnisations, et, dans une moindre mesure, à l'information et à la sensibilisation du public. A ce jour, un seul dossier est instruit par le cabinet de la ministre. Il concerne une attaque de 3 moutons à Jalhay en septembre dernier.