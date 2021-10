Le permafrost, bombe à retardement pour le climat (en images)

Depuis les années 70, le sommet a perdu plus de 20 mètres et son GPS n'indique plus que 2.094,8 mètres d'altitude. Il y a deux ans, le pic a perdu son titre de plus haut sommet de Suède. "Au cours des 30 dernières années, il a fondu plus vite qu'auparavant et durant les dix dernières encore plus", explique à l'AFP cette professeure de l'Université de Stockholm.