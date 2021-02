Les poussières de sable du Sahara qui ont survolé une partie de l'Europe, en particulier le sud de la France où le ciel s'est teinté de jaune samedi ont provoqué un pic de pollution de l'air, selon le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus.

"Ces nuages de poussières ont apporté avec eux de hauts niveaux de concentrations de particules PM10" (particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 microns, ndlr), a commenté Mark Parrington, scientifique chez Copernicus.

"Nous avons vu les valeurs de la qualité de l'air baisser de façon importante dans les régions touchées", a-t-il ajouté, mentionnant notamment Barcelone et Marseille.

Les données sur le site de Copernicus montrent ainsi clairement des pics de concentration de PM10 autour de 50 microgrammes/m3 à Marseille ou Lyon, au delà de 60 à Barcelone.

Le volume le plus important de ces poussières de sable du Sahara emportées par des vents remontant vers le nord, un phénomène qui arrive généralement plus tard dans l'année, s'est concentré sur le sud de la France samedi.

Le ciel s'est coloré de rouge ou de jaune, et d'importantes quantités de poussières se sont déposées sur le sol, "de façon frappante sur les surfaces couvertes de neige dans les Alpes et les Pyrénées", a noté Copernicus.

Le panache de poussière, qui s'est élevé jusqu'à 5 km dans le ciel, a entrainé le dépôt de plusieurs microgrammes de particules par mètre carré sur une grande partie du sud de l'Europe entre le 4 et le 8 février, soit une quantité "plusieurs centaines de fois supérieure" à la moyenne, a précisé le communiqué.

Ces poussières issues de tempêtes de sable en Algérie peuvent aussi "aggraver les problèmes respiratoires chez les humains, avoir un impact important sur les transports routiers et aériens et réduire la capacité des panneaux solaires", a noté Copernicus.

