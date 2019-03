Le loup rouge, l'un des animaux les plus rares au monde

Les loups rouges vivent dans le sud-est des États-Unis. Ils ne seraient plus que 20 à 30 spécimens matures et la population serait en baisse. Un rapport de la Fish and Wildlife Service (FWS), soit l'organisme fédéral des États-Unis qui s'occupe de la gestion et la préservation de la faune, précise qu'ils pourraient disparaître complètement d'ici huit ans. La réalité semble encore plus sombre. " Si nous restons sur la trajectoire actuelle, cela prendra encore moins de temps. En fait, il ne nous reste plus qu'un couple reproducteur connu." dit un chercheur dans The Guardian.

