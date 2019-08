Le jet-stream, une autre victime de la crise climatique

Mailys Chavagne Journaliste Web

La crise climatique pourrait rendre les vols transatlantiques plus longs, plus cahoteux, et aussi plus chers.

© iStock

Le jet-stream, aussi appelé "courant-jet", est un courant d'air rapide et confiné que l'on trouve dans l'atmosphère de la Terre. Situés entre 7 et 16 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, les courants-jets ont plusieurs milliers de kilomètres de longueur, quelques centaines de kilomètres de largeur et seulement quelques kilomètres d'épaisseur. Ces vents permanents, qui circulent d'ouest en est, peuvent avoir une réelle incidence sur la durée des vols transatlantiques. Poussés par le vent, les avions accélèrent en effet leur vitesse en se laissant porter. Un avantage de taille, à condition de voyager dans le bon sens (États-Unis - Europe).

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×