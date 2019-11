Le Gouvernement wallon s'est fixé comme objectif de planter 4.000 kilomètres de haies au cours de la mandature, soit un million d'arbres en cinq ans, pour renforcer le maillage écologique et contribuer à la sauvegarde de la biodiversité. Le plan d'action a été présenté mercredi par la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, dans une exploitation agricole de Silly.

Les haies représentent une trame écologique essentielle, notamment pour l'enrichissement des sols, ainsi que des abris pour les insectes et oiseaux. Elles sont par ailleurs des remparts naturels contre les inondations et les coulées boueuses. Les subventions au monde agricole et aux particuliers ont pour l'instant permis de replanter 110 kilomètres de haies entre octobre 2016 et septembre 2019.

Un budget de 3,3 millions d'euros sera consacré en 2020 à la biodiversité. Une "task force" a par ailleurs été constituée pour amplifier le projet "haies" à l'échelle de toute la Wallonie. Les citoyens sont invités à lancer le mouvement durant cette "Semaine de l'Arbre", qui se déroule jusqu'à dimanche. Le cornouiller est mis à l'honneur lors de cette édition. Soixante communes distribueront gratuitement 120.000 plants de haies au cours du week-end.