En cartographiant les espèces exotiques envahissantes, le projet européen Riparias vise à prioriser les mesures de lutte et à élaborer des stratégies de gestion à l'échelle des bassins versants. Une phase pilote démarre en Belgique.

Berce du Caucase, balsamine de l'Himalaya ou encore écrevisse de Louisiane. Arrivées dans nos contrées tempérées avec l'aide de l'homme, ces espèces végétales ou animales y ont trouvé un climat favorable et peu de compétiteurs ou de prédateurs. Si bien que de visiteuses exotiques, elles se sont muées en redoutables envahisseuses. La survie de notre unique espèce d'écrevisse indigène est ainsi désormais menacée par la peste apportée par ses cousines étrangères. Quant à l'hydrocotyle fausse-renoncule, son expansion est telle qu'il lui arrive de recouvrir des plans d'eau entiers, empêchant tout autre développement de vie. "Dans le cadre du projet Life Riparias, notre mission vise à développer des priorités d'action contre les espèces invasives, restaurer les milieux naturels concernés, évaluer les bénéfices et réaliser une veille pour détecter les invasions en cours", précise le Pr Arnaud Monty, chercheur à l'unité biodiversité et paysage de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège). Depuis 2015, un règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes oblige les Etats membres à prendre des mesures pour plusieurs dizaines d'espèces. "Parmi celles-ci, douze plantes et trois espèces d'écrevisses sont ciblées par le projet Riparias, car elles représentent une menace majeure pour nos étangs et rivières à haute valeur écologique. A cela s'ajoute une liste d'alerte, comportant des espèces invasives émergentes en Belgique, non encore incluses dans le règlement européen. Celles-ci sont particulièrement intéressantes, car leur invasion n'en est qu'à ses débuts. Empêcher leur dissémination est dès lors plus facile, moins coûteux et moins énergivore que de lutter contre des espèces invasives bien installées, comme la berce du Caucase." L'un des objectifs de Riparias est de centraliser les efforts de gestion, en reprenant sur une carte l'occurrence des espèces invasives - mission pour laquelle le rôle des citoyens sera capital (lire l'encadré ci-dessous) - et les interventions portées contre elles. Cet outil aidera les gestionnaires à déterminer objectivement, en fonction de leurs (souvent maigres) moyens financiers, sur quelle espèce agir en priorité et où. "Il y aura une évaluation scientifique, un suivi de la diminution des populations d'espèces invasives. D'habitude, les milieux sont assez résilients et le retour des espèces indigènes est assez rapide. Toutefois, certains procédés de lutte contre les espèces invasives pouvant être destructeurs, comme la privation de lumière à l'aide d'une bâche tendue ou le reprofilage de berge, il faudra peut-être aider la nature à se régénérer avec un réensemencement d'espèces indigènes. Nous suivrons leur réimplantation, mais aussi l'évolution des services écosystémiques. Nous vérifierons notamment s'il n'y a pas une augmentation de l' érosion des berges sur lesquelles on est intervenu pour lutter contre une espèce invasive", conclut le Pr Monty. Les résultats de cette expérience pilote seront ensuite transposables dans toute l'Union européenne.