En 2019, la part de l'énergie renouvelable dans le total de la production d'énergie était de 9,9% en Belgique, indique vendredi Eurostat, l'office de statistique européen, dans son rapport "Renewable energy in 2019".

En moyenne dans l'UE, la part d'énergie renouvelable consommée était de 19,7%, à quelques points de l'objectif de 20% en 2020.

Avec le Luxembourg (7%), Malte (8,5%) et les Pays-Bas (8,8%), la Belgique fait partie des 27 pays de l'Union européenne où la part d'énergies renouvelables dans la production totale est la plus basse. Toutefois, si la part du renouvelable dans le paquet énergie avoisine les 10% en Belgique, le pays revient de loin puisqu'en 2004, selon Eurostat, la part du renouvelable n'était que de 1,9%. Cette part n'a cessé de progresser depuis lors. La Belgique cible une part de 13% en 2020. A l'inverse, les champions du renouvelable, tous nordiques, sont la Suède avec une part de 56,4%, la Finlande (43,1%), la Lettonie (41,0%) et le Danemark (37,2%).

