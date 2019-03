L'air pur est devenu un argument marketing à New Delhi (en images)

Plantes vertes et souffle de purificateurs d'air: à New Delhi, des enseignes fréquentées par la bourgeoisie indienne font désormais de la protection contre la pollution un argument commercial. Un privilège inaccessible au reste de la population, démuni face à l'air âcre et lourd de la capitale.