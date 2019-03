"L'air le plus propre du monde" se respire en Tasmanie (en images)

L'Asie-Pacifique étouffe, tousse et se mouche en cette saison généralement propice à la pollution de l'air. Mais un coin venteux et isolé de la région, sur l'île australienne de Tasmanie, est l'exception qui confirme la règle et sert de référence internationale pour l'air propre.