Les seuils d'alerte de crue sont atteints pour de nombreux cours d'eau en Wallonie. Lors du dernier bilan publié vers 13h00, les risques de crue et débordements concernaient principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents.

Dans la botte du Hainaut et la province de Namur, l'Eau d'Heure et l'entièreté du bassin du Viroin sont en phase d'alerte de crue. Des débordements localisés sont déjà observés, alors que d'importantes quantités de pluie sont encore attendues jusqu'à jeudi soir.

🌧 En Belgique, les inondations sont dramatiques à Theux en province de Liège et la pluie continue de tomber. L'alerte rouge est en vigueur. (vidéo Gael Ramirez) pic.twitter.com/Vq4ClV9cAc — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

La Basse Lesse et ses affluents sont également en phase d'alerte de crue. Des débordements sont constatés en plusieurs endroits et se poursuivront durant la soirée ou au cours de la nuit. Les risques concernent essentiellement les communes de Dinant, Houyet et Rochefort. La situation est similaire pour la Haute Lesse et ses affluents, en province de Luxembourg. Compte tenu des prévisions météorologiques, les seuils d'alerte seront atteints en fin de journée, avec des débordements déjà constatés.

Dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents sont également toutes en phase d'alerte de crue. Selon les prévisions météorologiques actuelles, la hausse des niveaux d'eau devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures.

L'administration conseille aux riverains de rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques et hydrologiques, ainsi que de suivre les indications de l'administration communale, des services de secours et de police.

La province de Namur déclenche la phase provinciale de crise

La gouverneure faisant fonction de la province de Namur, Marie Muselle, a décidé mercredi d'activer la "phase provinciale de crise", qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locale. Cette décision a été motivée par les fortes précipitations récentes. Depuis hier soir, les services de la gouverneure assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province pour l'évacuation de plusieurs camps scouts en raison des fortes précipitations. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées, plus de 50 camps ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l'ensemble des autres entités.

Après une réunion avec le comité de coordination et de crise et une rencontre avec les fédérations des mouvements de jeunesse, le plan d'urgence provincial a été déclenché en se basant sur les prévisions météorologiques de l'Institut royal météorologique (IRM) et la situation des bassins hydrographiques. Les intempéries touchent en outre également la population et nécessitent l'intervention des services de secours.

À la suite d'une concertation entre les différents services de secours et tous les bourgmestres de la province, le comité de coordination provincial a demandé l'appui de la protection civile pour fournir des sacs de sable et conseille aux citoyens d'éviter de circuler dans les régions inondées. Le comité demandait également l'évacuation ou le report des camps dans les zones à risque.

Mercredi fin d'après-midi, la gouverneure de la province de Namur a finalement pris un arrêté de police qui impose l'évacuation des camps sous tente dans toutes les communes en pré-alerte ou alerte de crue (phase jaune et rouge), sauf si les pompiers jugent le terrain sans risque. Pour le moment, les communes concernées sont Couvin, Cerfontaine, Walcourt, Rochefort, Dinant, Houyet, anhée, Gedinne, Hastière, Onhaye. Philippeville, Profondeville, Yvoir et Viroinval. Les camps dont l'installation était prévue entre aujourd'hui/mercredi et le vendredi 16 dans ces mêmes communes sont tenus de postposer jusqu'au 17 juillet minimum.

Dans les autres communes de la province de Namur, l'évacuation ou le report des camps sera décidé au cas par cas en fonction de l'évaluation des risques. Les services de la gouverneure assurent suivre l'évolution de la situation d'heure en heure.

Déclenchement de la phase provinciale de crise en province de Liège

La Gouverneure f.f., Catherine Delcourt, a décidé d'activer une phase provinciale de gestion de crise, indique mercredi son porte-parole dans un communiqué.

Elle a réuni dès ce mardi matin les différentes disciplines de secours et d'intervention afin de faire le point sur les dégâts constatés, les besoins actuels et futurs, l'évolution de la situation météorologique et les lieux les plus impactés par les pluies.

"Actuellement, ce sont les communes de Jalhay, Spa et Theux qui connaissent les plus grandes difficultés. Les centres de Spa et de Theux sont sous-eau", détaille le porte-parole qui insiste sur le fait qu'il est vivement déconseillé de s'y rendre.

🌧 Des inondations touchent Spa en Belgique et des quantités de pluie spectaculaires sont encore attendues ! La province de Liège a été placée en alerte ROUGE ! 🔴 (via @InfoMeteoBel) pic.twitter.com/ibnAWKsu8x — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

"Il est par ailleurs vivement recommandé aux habitants concernés de ne pas sortir de chez eux par eux-mêmes, mais seulement sur demande et en suivant les recommandations des pompiers", insiste la Province.

La commune de Spa indique mercredi sur son site internet que le centre de la ville d'eau est privé d'électricité en raison des inondations.

"Vu la situation, nous ne pouvons pas le relancer actuellement. Nous sommes donc injoignables par mail et par téléphone. Les services sont également fermés".

La commune de Chaudfontaine évacue une partie de la population

La commune de Chaudfontaine (province de Liège) a indiqué mercredi, peu avant 15h00, que l'évacuation de la population riveraine des lieux problématiques en raison des inondations avait débuté. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes.

⚠🌊La Commune de Chaudfontaine évacue !🌊 ⚠

La Commune de Chaudfontaine commence à évacuer la population riveraine des lieux les plus problématiques du territoire.



📞Si vous acceptez d’être évacués :

04/3615 500

04/3615 511

04/3615 569 pic.twitter.com/5jGBNIGsAd — Commune de Chaudfontaine (@CChaudfontaine) July 14, 2021

Les personnes sont accueillies à l'espace Beaufays où leurs familles peuvent venir les chercher. "La police circule dans les rues pour proposer l'évacuation. Les pompiers et le personnel communal sont à pied d'oeuvre pour organiser cette évacuation le plus rapidement possible, tant que la situation le permet encore", précise la commune. Dans le cas contraire, plusieurs consignes de sécurité restent indispensables : ne pas sortir de l'habitation ; fermer, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau, s'installer à l'étage avec des provisions de bouche, lampes de poche et piles, couvertures, etc. Sur la commune de Trooz, la situation est également préoccupante.

Les #inondations tournent à la catastrophe sur le bassin de la Vesdre: le barrage de retenue de Eupen est arrivé à saturation et doit ouvrir. Dolhain (commune de Limbourg) est en train d'être évacué. #Belgique #Liege #pluies https://t.co/h8Y8zSshta — Météo Pédagogie (@MeteoPedagogie) July 14, 2021

"La Vesdre est sortie de son lit et a envahi la chaussée. Les ouvriers du service Travaux, sur le pied de guerre depuis minuit, sont d'ailleurs coincés à l'étage des bâtiments communaux, qui sont inondés. C'est catastrophique et nous restons en contact avec la cellule de crise provinciale. Nous n'avons pas le matériel adéquat pour évacuer la population et nous avons donc fait appel à l'armée", explique le bourgmestre Fabien Beltran.

D'autres communes sont également impactées, comme Esneux, Ferrières, Raeren ou encore Trooz. En outre, les nationales suivantes sont fermées à la circulation: la N30 entre Aywaille et Harzé et N633 entre Aywaille et Trois-Ponts, la N673 entre Fond de Foret et Noirimont, la N61 entre l'avenue des Thermes et Fond de Cris, la N621 entre la rue de Romsée et la limite avec la commune de Trooz.

Des évacuations préventives ordonnées à Baelen, Eupen et Limbourg

La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, a décidé mercredi par arrêté pris sur la base des recommandations du Centre régional de crise wallon et des différentes disciplines de secours et d'intervention, d'évacuer de façon préventive, plusieurs habitations dans les communes de Limbourg, d'Eupen et de Baelen, a communiqué mercredi son cabinet.

Les personnes concernées sont: les occupants des immeubles situés dans les zones inondées et à risques, les occupants des campings et camps de jeunesse de ces mêmes zones. Les habitants et résidents concernés seront prévenus par la police et installés dans des centres locaux d'accueil. Les jeunes présents dans les camps évacués rentreront à leur domicile.

De manière plus générale, les autorités conseillent de suivre attentivement les recommandations habituelles en cas d'inondations. Il faut contacter le 1722 pour signaler l'inondation ou le 112 si une vie humaine est en danger.

Il est par ailleurs demandé aux citoyens de limiter leurs déplacements et d'éviter les zones dangereuses.

La Province donne aussi des conseils pratiques comme entre autres de fermer les robinets de gaz, eau et électricité, de placer les meubles à hauteur sûre, de veiller a ce que les objets placés au jardin ne puissent pas être emportés ou encore de prendre des photos des espaces inondés.

Le niveau de l'eau ne cesse de monter à Fourons, faisant craindre la rupture des digues

Le niveau d'eau de la Berwinne et de la Voer continue de monter et les deux rivières ont maintenant débordé. En conséquence, toute la commune de Fourons est touchée par les inondations.

Le centre du village de Mouland est dans une situation critique. Un certain nombre de digues subissent actuellement de fortes pressions. Les services de secours craignent des ruptures, rapporte la commune. Les pompiers s'affairent à construire des digues supplémentaires et à renforcer les actuelles. Une personne ayant besoin d'aide a été évacuée de son domicile par mesure de précaution.

Des routes inondées à Marche, Durbuy, Hotton, Nassogne

De nombreuses rues se sont retrouvées sous eau mercredi en raison des pluies abondantes qui frappent le nord de la province du Luxembourg.

À Marche-en-Famenne, la N86 reliant les communes de Marche et Rochefort a dû être fermée à la circulation en raison du débordement de la Wamme à hauteur du village de Hargimont, indique le bourgmestre de Marche André Bouchat. La protection civile est descendue sur place ainsi que les pompiers de Rochefort.

À Hotton, des torrents formés par le ruissellement des eaux a entraîné la fermeture de plusieurs rues.

Près de Durbuy, la N806 a été fermée à la circulation à hauteur de Juzaine en raison du débordement de l'Aisne.

Dans la commune de Nassogne, plusieurs villages ont été frappés par la montée des eaux, indique le bourgmestre Marc Quirynen. C'est le cas de Masbourg, où le débordement de la Masblette a entraîné la fermeture de la crèche pour des questions d'accessibilité. Quelques kilomètres plus loin, la route reliant Forrières à la gare de Jemelle est devenue impraticable en raison du débordement de la rivière Lhomme. "Nous avons organisé une réunion d'urgence pour planifier les opérations si l'eau continuait à monter et qu'il fallait reloger des gens", poursuit le bourgmestre.

Le commandant des pompiers de la zone de secours Luxembourg invite les usagers à ne prendre la voiture qu'en cas de nécessité.

