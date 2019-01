Éteindre les lumières la nuit pour sauver la faune nocturne?

La luminosité du ciel augmente d'environ 6% par an dans le monde. Les scientifiques avertissent que cette perturbation des cycles naturels de l'obscurité et de la lumière nuit à la santé de tous et de tout, des cellules aux écosystèmes entiers. En parallèle, afin de réduire la consommation d'énergie et d'économiser de l'argent, de nombreuses localités commencent à éteindre les lampadaires à mesure que la nuit progresse. Si le procédé pose des questions sociétales, comme la sécurité, de plus en plus de recherches suggèrent qu'elle pourrait avoir un effet pos...