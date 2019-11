Avec des "si", on pourrait refaire le monde. Refaisons-le !

Aux pôles et aux sommets des montagnes, la glace joue un rôle capital pour le climat. Face aux rayons du soleil, son blanc étincelant agit comme un bouclier protecteur sur les eaux fraîches des océans, permettant ainsi de maintenir des températures basses sur Terre. Mais, on le sait, les glaciers vont mal. Il y a quelques mois, la NASA diffusait une vidéo qui faisait froid dans le dos : on y constatait l'accélération de la fonte de la banquise arctique, au pôle Nord. Entre janvier 1988 et septembre dernier, les glaces pérennes, celles qui sont censées ne pas fondre durant l'été, ont perdu 96% de leur superficie.

...