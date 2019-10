Avec des "si", on pourrait refaire le monde. Refaisons-le !

Elle s'étend sur 6,5 millions de kilomètres carrés sur lesquels 390 milliards d'arbres trônent. Répartie sur huit pays d'Amérique du Sud, la forêt amazonienne renferme un écosystème fascinant. Plus de la moitié des espèces animales et végétales terrestres y ont élu domicile, selon Greenpeace. Pour les amoureux de la nature et des chiffres, voici les estimations : 40 000 espèces végétales, 427 espèces de mammifères, 1 294 espèces d'oiseaux, 378 espèces de reptiles, 426 espèces d'amphibiens et environ 3 000 espèces de poissons. La forêt amazonienne contient aussi 20 % de l'eau douce de la planète (sans compter les glacie...