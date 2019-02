En images: les gorilles au parc national des Virunga

Le parc national des Virunga (PNVI) est de nouveau ouvert aux touristes dans l'est de la République démocratique du Congo après plus de neuf mois de fermeture imposée par plusieurs incidents meurtriers et à l'issue d'un audit des mesures de sécurité. Découvrez le parc grâce au reportage photo de notre consoeur de Knack.