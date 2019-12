Donald Trump persiste et signe: il a ironisé jeudi sur l'indignation de la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, jugeant ridicule le titre de personnalité de l'année que lui a accordé le magazine Time.

"Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e)!", a tweeté le président américain, particulièrement actif sur le réseau social à l'oiseau bleu à l'approche de sa mise en accusation dans la procédure de destitution le visant.

"Détends-toi, Greta, détends-toi!", a conclu le milliardaire républicain, qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, conclu fin 2015 dans la capitale française par plus de 190 pays.

Répondant du tac au tac comme elle en a l'habitude, l'adolescente, qui dénonce avec fougue l'inaction de la classe politique face à l'urgence climatique, a mis à jour la biographie de son compte Twitter: "Une adolescente apprenant à gérer sa colère. Actuellement en train de se détendre et de regarder un bon vieux film avec un(e) ami(e)".

A 16 ans, Greta Thunberg, qui a dit publiquement souffrir d'une forme légère d'autisme, est devenue mercredi la plus jeune "personnalité de l'année" de Time.

La Une de ce magazine est un sujet particulièrement sensible pour l'ancien homme d'affaires de New York. Distingué en 2016, dans la foulée de sa victoire surprise face à Hillary Clinton, il avait peu apprécié de ne pas l'être de nouveau l'année suivante.

Quelques jours avant que ne soit révélé qu'il n'était que deuxième du classement, il avait affirmé que Time l'avait appelé pour lui dire qu'il serait probablement renommé mais qu'il avait "décliné" l'offre.

"Le club de Donald"

Lors d'un sommet de l'ONU sur le climat en septembre, Greta Thunberg s'en était prise, dans un discours accusateur qui a marqué les esprits, aux puissants de la planète. Des images d'elle tançant d'un regard noir le climato-sceptique Donald Trump dans les couloirs de l'ONU avaient par ailleurs été reprises par les médias aux quatre coins du monde.

A cette occasion, déjà, le locataire de la Maison Blanche avait réagi avec ironie en écrivant: "Elle a l'air d'une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir merveilleux et souriant. Tellement agréable à regarder!"

Dans un entretien accordé à l'AFP mi-novembre, depuis Hampton, en Virginie sur la côte Est des Etats-Unis, la jeune Suédoise avait estimé que le président américain était "tellement extrême" sur le climat, qu'il avait, paradoxalement, contribué à "réveiller" les gens sur ce défi environnemental et sociétal.

Le tweet moqueur du 45e président de l'historie a suscité jeudi de vives réactions aux Etast-Unis.

"Le président Trump qui se moque d'une fille de 16 ans? Une honte", a réagi l'ancien chef de la diplomatie américaine John Kerry. "Greta Thunberg a plus de maturité et de caractère que le président n'en a jamais eu et n'en aura jamais".

De son côté, le président français Emmanuel Macron a semblé renvoyer dos-à-dos le président septuagénaire qui conteste la réalité du changement climatique et la jeune militante adolescente qui appelle à une plus grande mobilisation pour éviter un emballement de la machine climatique, évoquant "le club de Donald" et "le club de Greta".

"Il y a plein de gens qui ont envie de changer mais c'est vachement dur car ça ne va jamais assez vite pour Greta et c'est toujours trop pour Donald", a-t-il lancé lors d'une discussion à l'Elysée avec des étudiants et chercheurs lauréats du programme "Make our planet great again", lancé il y a deux ans.

Pour le dirigeant français "les gens qui disent avec Greta: +Vous ne faites rien, vous êtes nuls+", portent un message "désespérant et culpabilisant" qui ne fait pas bouger les lignes.

