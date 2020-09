Des villageois allemands ont déposé mercredi une requête auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dans le but de sauver leurs maisons menacées de destruction pour faire place à l'expansion d'une mine de charbon géante.

Les trente-six requérants soutiennent que la démolition de cinq villages pour agrandir la mine de lignite Garzweiler II, en Rhénanie-du-Nord Westphalie, viole leurs droits constitutionnels et contredit l'engagement du gouvernement d'abandonner le combustible fossile polluant.

"Tout le monde doit savoir qu'en Allemagne des gens perdent encore leurs maisons à cause de l'extraction du lignite, et cela avec l'entière approbation du gouvernement", a déclaré Barbara Oberherr, une résidente du village menacé de Keyenberg et cofondatrice du mouvement "Les droits de l'Homme avant les droits civils".

La requête déposée auprès de la plus haute juridiction allemande porte sur un seul paragraphe de la loi adoptée en juillet par les deux chambres du Parlement à Berlin sur la sortie du charbon.

Cette loi vise à éliminer progressivement la production d'électricité au charbon en Allemagne d'ici 2038 pour lutter contre le changement climatique.

Mine à ciel ouvert

Le texte mentionne toutefois que la mine Garzweiler II dans l'ouest du pays doit continuer à fonctionner pour alimenter les centrales électriques environnantes jusqu'à leur fermeture, la loi décrivant cette mine comme "nécessaire pour des raisons de politique énergétique et économique".

Cela revient à donner le feu vert au géant de l'énergie RWE pour agrandir la mine à ciel ouvert et avaler au passage cinq villages voisins à partir de 2024, touchant environ 1.500 personnes.

Les requérants dénoncent non seulement leurs droit au logement bafoué, mais avancent une étude de l'institut économique DIW selon laquelle l'arrêt de l'expansion de la dite mine ne mettrait pas en danger l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de RWE n'a pas commenté la requête des villageois soulignant que le groupe ne faisait que "se conformer à la législation" récemment adoptée.

Le site de Garzweiler a été dans le passé le théâtre de protestations répétées d'opposants au charbon, avec occupation des excavatrices à charbon.

L'Allemagne reste fortement dépendante du charbon après avoir décidé de tourner le dos au nucléaire suite à l'accident en 2011 dans la centrale japonaise de Fukushima.

