Des insectes par millions pour nourrir nos animaux

Cette start-up française veut devenir le leader du secteur et vient de récolter 110 millions d'euros pour se développer. Parmi les fonds d'investissement, on retrouve deux acteurs belges: Bois Sauvage (à hauteur de 10 millions) et Finasucre. Antoine Hubert, 36 ans, a créé Ynsect en 2011 et compte aujourd'hui une centaine de salariés et un carnet de commandes fourni avec une estimation de 70 millions de doll...