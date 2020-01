Records de températures, déficit de neige et pluies qui transforment en patinoires les routes et les pâtures des rennes: des fjords norvégiens à la Russie, le Grand Nord de l'Europe attend désespérément l'hiver arctique.

Sunndalsøra, petite localité de l'ouest de la Norvège, a enregistré 19°C le 2 janvier, du jamais vu dans le pays scandinave en hiver. Cette température clémente est due à des vents chauds qui devaient revenir balayer la région mardi soir, selon l'Institut météorologique norvégien.

En Suède, les températures relevées ces derniers jours dépassent d'environ 5°C les normales de saison dans le sud, et de 10°C dans le nord. "Le 2 janvier, trois stations du centre de la Suède ont signalé les températures les plus élevées pour un mois de janvier depuis 1971", a précisé à l'AFP Sverker Hellström, climatologue à l'Institut météorologique suédois.

Propriétaire d'une entreprise de chiens de traîneau à Ekorrsele, en Laponie suédoise, Donald Eriksson affirme vivre un des hivers les plus chauds de ces dernières décennies. "Le 7 janvier 2019, il faisait -36°C ici, ce (mardi) matin il faisait +1°C", assure-t-il, joint au téléphone par l'AFP. Les écarts "peuvent dépendre de la météo, mais la tendance est claire: ces 15 dernières années, et surtout les 10 dernières, les hivers ont raccourci d'un mois et demi en moyenne", selon lui.

Dans le sud de la Finlande, où les températures moyennes en décembre étaient déjà 4,5°C au-dessus de la normale, l'hiver n'a même pas encore commencé, selon l'Institut météorologique local. Les prévisions météorologiques montrent qu'en janvier, il n'y aura pas de véritable hiver dans la région. Dans ce contexte, l'hiver est défini comme le nombre de journées avec des températures négatives.

Au coeur de l'Arctique, l'archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg) en est quant à lui à son 109e mois d'affilée avec des températures excédant la normale, selon l'Institut météorologique norvégien.

Situation identique en Russie, où il faisait mardi 0°C à Mourmansk, plus grande ville du monde au-dessus du cercle polaire arctique, soit environ 6°C au-dessus des normales saisonnières, selon le centre météorologique national. La journée de mercredi s'annonce encore plus chaude: les météorologues prévoient jusqu'à 2°C à Mourmansk et jusqu'à 4°C à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie (+12°C par rapport aux normales).

Sunndalsøra, petite localité de l'ouest de la Norvège, a enregistré 19°C le 2 janvier, du jamais vu dans le pays scandinave en hiver. Cette température clémente est due à des vents chauds qui devaient revenir balayer la région mardi soir, selon l'Institut météorologique norvégien.En Suède, les températures relevées ces derniers jours dépassent d'environ 5°C les normales de saison dans le sud, et de 10°C dans le nord. "Le 2 janvier, trois stations du centre de la Suède ont signalé les températures les plus élevées pour un mois de janvier depuis 1971", a précisé à l'AFP Sverker Hellström, climatologue à l'Institut météorologique suédois.Propriétaire d'une entreprise de chiens de traîneau à Ekorrsele, en Laponie suédoise, Donald Eriksson affirme vivre un des hivers les plus chauds de ces dernières décennies. "Le 7 janvier 2019, il faisait -36°C ici, ce (mardi) matin il faisait +1°C", assure-t-il, joint au téléphone par l'AFP. Les écarts "peuvent dépendre de la météo, mais la tendance est claire: ces 15 dernières années, et surtout les 10 dernières, les hivers ont raccourci d'un mois et demi en moyenne", selon lui.Dans le sud de la Finlande, où les températures moyennes en décembre étaient déjà 4,5°C au-dessus de la normale, l'hiver n'a même pas encore commencé, selon l'Institut météorologique local. Les prévisions météorologiques montrent qu'en janvier, il n'y aura pas de véritable hiver dans la région. Dans ce contexte, l'hiver est défini comme le nombre de journées avec des températures négatives.Au coeur de l'Arctique, l'archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg) en est quant à lui à son 109e mois d'affilée avec des températures excédant la normale, selon l'Institut météorologique norvégien. Situation identique en Russie, où il faisait mardi 0°C à Mourmansk, plus grande ville du monde au-dessus du cercle polaire arctique, soit environ 6°C au-dessus des normales saisonnières, selon le centre météorologique national. La journée de mercredi s'annonce encore plus chaude: les météorologues prévoient jusqu'à 2°C à Mourmansk et jusqu'à 4°C à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie (+12°C par rapport aux normales).