Même si nous atteignons les objectifs de Paris en matière de climat, nous allons devoir faire face à des temps très durs. En 2100, les étés dureront six mois et comprendront des vagues de chaleur extrême pouvant atteindre les 56 degrés.

Si nous continuons à utiliser les combustibles fossiles et à épuiser nos ressources naturelles, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord seront également menacés par des vagues de chaleur extrêmes inédites.

Des vagues de chaleur qui durent des semaines

Cela signifie que plus d'un demi-milliard de personnes pourraient être exposées à des températures allant jusqu'à 56 degrés d'ici la fin du siècle. Ces vagues de chaleur ne dureraient pas seulement quelques jours, mais des semaines. La température la plus élevée jamais mesurée sur terre est de 54 degrés. C'était dans la Vallée de la Mort, en Californie, en 2020.

La conférence de Paris sur le climat de 2015 a convenu de maintenir l'augmentation du réchauffement climatique "bien en dessous" de deux degrés d'ici la fin du siècle. L'intention était en fait d'empêcher le mercure de monter de plus d'un degré et demi.

Dans la Geophysical Research Letters une nouvelle étude met en garde contre le dépassement de la norme d'un degré et demi d'ici 2040. Comme nous aurons des températures moyennes plus élevées sur de plus longues périodes, les records de chaleur seront plus nombreux. Cela se produira plus souvent, pendant de plus longues périodes et sur de plus grandes surfaces. Cela aurait des conséquences dévastatrices pour les pays d'Asie du Sud, comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, où l'humidité augmente avec la hausse des températures. Les scientifiques affirment depuis des années qu'à partir d'une certaine augmentation de l'humidité et de la chaleur, les gens ne peuvent plus être productifs au travail.

Un avenir dangereusement chaud en Asie du Sud

La limite critique est de 32 degrés. À une température dite humide de 35 degrés, les gens ne peuvent pas survivre longtemps. Ces conditions ont déjà été mesurées dans certaines régions d'Asie du Sud, où la moyenne mondiale a été dépassée d'un peu plus d'un degré. La mort d'au moins 3 500 Pakistanais et Indiens en 2015 peut être directement liée à la chaleur extrême. Avec une augmentation d'un degré et demi, les conséquences pourraient être nettement plus graves. Les scientifiques affirment qu'à deux degrés, le danger sera multiplié par 2,7, soit presque trois fois plus.

Dans quelques décennies, plus de deux milliards de personnes vivront en Asie du Sud. La région doit se préparer à un avenir dangereusement chaud. L'avenir s'annonce mal pour l'Asie du Sud", déclare Moetasim Ashfaq, de l'Oak Ridge National Laboratory (États-Unis), l'un des auteurs. Mais le pire peut être évité en limitant autant que possible le réchauffement. Les changements doivent se produire en Asie du Sud aujourd'hui, et non dans le futur. Nous n'avons plus le choix.

Le fait que la chaleur extrême puisse être mortelle est incontestable. Une très grande partie de la population mondiale sera exposée à l'avenir à des températures dangereusement élevées. La question qui se pose actuellement n'est pas de savoir si nous sommes en danger, mais quelle est l'ampleur du danger et quel en sera l'impact exact ?

Les statisticiens formulent une réponse dans la revue Climate and Atmospheric Science : la situation sera bien pire pour un très grand nombre de personnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon leurs calculs, les températures pourraient en effet atteindre 56 degrés et même plus de 60 degrés dans les villes très chaudes. Ces températures extrêmes pourront durer des semaines.

Cela signifie que quelque 600 millions de personnes, soit environ la moitié de la population actuelle de la région, connaîtront des températures extrêmes de 56 degrés chaque été d'ici 2100.

Cette analyse a été publiée à l'origine sur Climate News Network.

