Des dizaines d'organisations réclament une "nouvelle normalité"

Greenpeace et une cinquantaine d'autres organisations se sont réunies samedi pour mener une action "United for a new normal", au Mont des Arts de Bruxelles. Elles demandent que les autorités s'inscrivent dans une nouvelle normalité, d'une société "plus juste et plus verte".

Manifestation de Greenpeace et d'autres associations pour un retour à un 'nouveau normal' au Mont des Arts, à Bruxelles, le 4 juillet 2020. © Belga Images